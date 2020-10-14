Курс самоподготовка к сделке (продажа своей квартиры)
---Почему мы интересны клиентам (сантехникам):
Работаем по всей России. Наш сервис tok-molotok предоставляем мастерам (сантехникам), только реальные заказы, которые поступают на сайт "santehnik.tok-molotok.ru". Вознаграждение сервиса всего 129 рублей за заказ, независимо от его стоимости. Например, если стоимость ваших услуг составила 5 000 рублей, себе сервис берёт только 129 рублей. Итого чистый доход мастера составит 4 871 рубль.
Сам мастер работает на себя, и может как принимать заказы, так и отказываться от них.
---Почему мы интересны партнёрам:
Двухуровневая партнёрская система (50% и 10%), возможны индивидуальные изменения.
Данный оффер не пустышка в виде инфо курсов по заработку миллионов, а реальное предложение партнёрства между сервисом и мастером. Где сервис выступает посредником между клиентом и самим мастером.
Уникальное предложение
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Курс самоподготовка к сделке (продажа своей квартиры)
Автор темы Cullinina, Сегодня, 22:16
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