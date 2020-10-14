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Курс для новичков с 50% скидкой

Автор темы Cullinina, Сегодня, 22:16

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#1 Cullinina

Cullinina

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Отправлено Сегодня, 22:16

Курс для новичков с 50% скидкой

Лучший подарок любимому учителю немецкого языка - это подписка на профессиональный журнал или диск с готовыми курсами уроков-презентаций его предмета. Хотите сделать приятное своему учителю немецкого языка? Подарите ему курс готовых мультимедийных уроков. А где купить и скачать уроки немецкого языка? Готовые уроки-презентации по немецкому языку для 1 класса "Lernen wir Alphabet" вы найдёте тут! В папке Меню 13 готовых уроков, видео и минитест. Применимы как самостоятельные уроки, так и в качестве дополнительных. Комментарии на украинском и немецком языке. Можно исправлять. Курс не привязан к учебнику и является самостоятельным курсом обучения немецкому алфавиту.

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