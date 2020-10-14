ROSE QUICK2 - Шаблон лендинга доставка цветов (landing page)
HTML Шаблон лэндинга продажа цветов «Rose Quick2» — очень красивый и запоминающий дизайн, шаблон полностью готов к использованию, для большего эффекта и красоты оснащен эффектами появления блоков. Шаблон имеет скрипт отправки данных из форм на email, так же шаблон оснащен таймером обратного отсчета с автоматическим обнулением каждые сутки. Форма заказа букета имеет функцию передачи данных о букете, который выбрал клиент, а благодаря админ пенели, редактирование шаблона становится быстрее и проще. Для установки необходимо скопировать папку шаблона на ваш хостинг и установить систему управления.
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ROSE QUICK2 - Шаблон лендинга доставка цветов (landing page)
Автор темы Cullinina, Сегодня, 22:15
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