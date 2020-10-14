Талисман с Энергией Любви
Это талисман, заряженный Энергиями Любви. Выполнен в виде двусторонней карточки. Он специально повторяет размеры стандартных банковских карточек, чтобы не приходилось ломать голову о том, куда его положить.
Талисман создан на основе пластика, поэтому весьма устойчив к истиранию. Его удобно носить при себе или в сумочке. На него удобно ставить емкость с водой для зарядки воды Энергией Любви.
Талисман в форме карточки подойдет тем, кто пока не имел дело с талисманами, не чувствует их и хочет в первый раз попробовать.
Талисманы в виде карточек отправляются в обычных почтовых конвертах и будут доставлены почтой в Ваш почтовый ящик.
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Талисман с Энергией Любви
Автор темы Cullinina, Сегодня, 22:15
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