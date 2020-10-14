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Книга "Любимые праздники"

Автор темы Cullinina, Сегодня, 20:52

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#1 Cullinina

Cullinina

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Отправлено Сегодня, 20:52

Книга "Любимые праздники"

Сборник стихов для детей младшего школьного возраста. Эта книга является главным помощником ребенка в подготовке к выступлениям на школьных мероприятиях. Яркие картинки на каждой странице прекрасно дополняют стихи и создают праздничное настроение. Вам больше не придется искать стихи для выступлений, они все собраны в одной книге "Любимые праздники". 2019г., 72.стр., 6+

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