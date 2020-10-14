Книга "Как определить Свою Цель и не ошибиться"

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Книга рассказывает о новом альтернативном и более выгодном способе покупки жилья у нас в России (и не только). Не ипотека! Беспроцентная рассрочка, без справок и поручителей, по одному паспорту. Работает на основании Гражданского и Жилищного кодексов РФ.Надоело жить с родителями? Или снимать жильё и каждый день бояться, что завтра тебя попросят съехать? Многие молодые люди (и не только) рано или поздно оказываются в такой ситуации.Бесплатного жилья больше нет и не будет - это факт. Однако, зачем переплачивать банкам, оплачивая кабальную ипотеку, когда у нас в стране уже есть её альтернатива и она прекрасно работает? Когда можно сэкономить сотни тысяч рублей и купить жилье не только для себя, но и для своих детей и родных? В книге автор знакомит читателей с новым, альтернативным, законным и самым выгодным на сегодня способом покупки жилья в рассрочку на 10 лет.В ней приводятся конкретные цифры, расчеты, сравнительные характеристики, примеры из жизни и реальные истории людей, а также масса отзывов граждан России и не только, кто уже воспользовался этим способом и решил свой жилищный вопрос.Для того, чтобы воспользоваться альтернативой ипотеке, нужен только паспорт. Вам не понадобятся никакие справки о подтверждении доходов, наличие трудового стажа и т.д. Даже не имея гражданства РФ, любой человек сможет купить себе жилье по этой социальной программе в любом городе России.К тому же вы не найдете в интернете ничего похожего – книга на самом деле уникальна! Альтернатива ипотеке есть, а книги, которая рассказывает о ней в подробностях, нет. Эта книга нужна практически каждой семье! Продавая и продвигая эту книгу, вы тем самым помогаете большому количеству людей - не только гражданам России, но и жителям Казахстана и Кыргызстана, ведь эта альтернатива ипотеке уже работает и в этих государствах!