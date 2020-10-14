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Тошка и Волшебный Жук

Автор темы Cullinina, Сегодня, 20:49

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#1 Cullinina

Cullinina

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Отправлено Сегодня, 20:49

Тошка и Волшебный Жук

Почти всегда гадание с помощью И Цзин воспринимается как связанное с чтением туманных текстов, комментирующих каждую гексаграмму. Но это лишь один из вариантов, самый простой. В этой (другой) книге про И Цзин речь пойдет о другом методе, известном как оракул Вэнь Вана, принципиально иной технике гадания, позволяющей читать гексаграммы напрямую, считывать информацию самих линий, сопоставляя их с разными аспектами жизни, стихиями, земными ветвями, сравнивая их между собой. Именно эта техника используется при настоящем, профессиональном, гадании на Книге Перемен.

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