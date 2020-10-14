Как не завысить её значимость? Или как не влюбляться...

Отправлено Сегодня, 20:49

В своей работе я хочу поделиться с вами своим опытом, в такой проблеме, как завышение значимости девушки.Многие из вас, скорее всего, уже сталкивались с данной проблемой. Когда знакомились с качественно лучшей девушкой чем у вас были до этого.Вспомните себя. Скорее всего вы говорили что именно "эта" девушка не такая как все, что у нее другие жизненные принципы, более высокие моральные ценности, более высокое положение в обществе.Но потом убитые горем говорили что нибудь в стиле "Все они одинаковые"И были абсолютно правыВот о том как не впадать в состояние влюбленности, здесь и пойдет речь.Это не книга по пикапу или соблазнению. Это советы по контролю своего внутреннего состояния при знакомстве, общении и соблазнении качественно лучших девушек, чем у вас были до этого. Эти советы опробованы лично мной и моими друзьями, и уже принесли свои плоды.