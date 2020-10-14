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Как не завысить её значимость? Или как не влюбляться...

Автор темы Cullinina, Сегодня, 20:49

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#1 Cullinina

Cullinina

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Обычный

Отправлено Сегодня, 20:49

Как не завысить её значимость? Или как не влюбляться...

В своей работе я хочу поделиться с вами своим опытом, в такой проблеме, как завышение значимости девушки.
Многие из вас, скорее всего, уже сталкивались с данной проблемой. Когда знакомились с качественно лучшей девушкой чем у вас были до этого.

Вспомните себя. Скорее всего вы говорили что именно "эта" девушка не такая как все, что у нее другие жизненные принципы, более высокие моральные ценности, более высокое положение в обществе.
Но потом убитые горем говорили что нибудь в стиле "Все они одинаковые" :) И были абсолютно правы :)
Вот о том как не впадать в состояние влюбленности, здесь и пойдет речь.

Это не книга по пикапу или соблазнению. Это советы по контролю своего внутреннего состояния при знакомстве, общении и соблазнении качественно лучших девушек, чем у вас были до этого. Эти советы опробованы лично мной и моими друзьями, и уже принесли свои плоды.

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