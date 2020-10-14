"Главный автоэксперт" Пособие №1 для автолюбителей

Отправлено Сегодня, 20:43

Многомиллионные корпорации и бизнесы также применяют знания о цвете и о том, как он влияет на людей уже много лет. Это становится уже образом жизни, а не только терапией!Вы научитесь не только корректировать Вашу атмосферу, Вашу одежду. Вы сможете научиться применять цвет для роста прибыли в Вашем бизнесе, для успокоения ментальных стрессов, для работы с физическими проблемами. Вы сможете правильно помочь Вашим детям, откорректировав их комнату, одежду, научив их простым упражнениям, которые помогут им. А главное, Вы сами сбалансируете свои чакры, очиститесь и вернете себя к своим 100%!