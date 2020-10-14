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Как получить много мёда

Автор темы Cullinina, Сегодня, 20:43

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#1 Cullinina

Cullinina

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Отправлено Сегодня, 20:43

Как получить много мёда

Это целиком практичный курс о том, как привлечь в свою жизнь энергию счастья, здоровья, подлинного успеха и гармонии и при этом избавиться от энергий разрушения, болезней и несчастий.

Для обычного человека эти знания важны тем, что могут избавить его от болезней и страданий и сделать его счастливым, здоровым и гармоничным.

Очень важно, чтобы изучающие и практикующие Рэйки, Йогу, Цигун или другие духовные практики, использовали систему знаний об этих трех энергиях (трех гунах) в своей повседневной жизни.

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