Как получить много мёда

Отправлено Сегодня, 20:43

Это целиком практичный курс о том, как привлечь в свою жизнь энергию счастья, здоровья, подлинного успеха и гармонии и при этом избавиться от энергий разрушения, болезней и несчастий.Для обычного человека эти знания важны тем, что могут избавить его от болезней и страданий и сделать его счастливым, здоровым и гармоничным.Очень важно, чтобы изучающие и практикующие Рэйки, Йогу, Цигун или другие духовные практики, использовали систему знаний об этих трех энергиях (трех гунах) в своей повседневной жизни.