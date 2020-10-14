Две книги - "Послушная собака дома" и "21 день к послушной собаке"
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Занимаясь по данной книге, вы делаете невозможное - за 21 день меняете взаимопонимание собакoй и решаете проблемы непослушания - пес начинает слушаться с радостью и работать даже при других собаках!
Вот в чем уникальность этой книги!
В этой книге - каждая глава - это один день работы с собакой +обязательные домашние задания + фото с важными моментами обучения
Все можно изменить, всего лишь за 21 день, работая по этой книге, сделать свою собаку послушной и при этом, она с радостью будет работать с вами!
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Две книги - "Послушная собака дома" и "21 день к послушной собаке"
Автор темы Cullinina, Сегодня, 20:42
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