Дизайн сайта автосалона, сервисного центра
Подойдет для автосалонов, сервисных центров, сайтов-визиток, корпоративных сайтов.
Прорисованы следующие страницы (включены в стоимость комплекта):
- Главная (со всплывающим окном онлайн-заявка)
- Карточка автомобиля
- Каталог автомобилей
Шрифты включены в архив.
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Дизайн сайта автосалона, сервисного центра
Автор темы Cullinina, Сегодня, 19:17
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