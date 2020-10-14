ЗАКОННОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ КРЕДИТНОГО РАБСТВА! Больше ни копейки банкам!

Отправлено Сегодня, 19:16

Выгодная и горячая тема! Миллионы людей в долгах!Мы не занимаемся банкротством физ. лиц, -- это все придумано самой же системой, для еще большего уничтожения!Мы не антиколлекторские агенства, которые занимаются еще большим отъемом денег у населения!Мы не закрываем долги чужими деньгами, это все те же пирамиды!Мы вообще не работаем в правовом поле Российской Федерации, так как и ее как государства по документам не существует!Мы 100% законно и реально гарантируем, что человек больше ни копейки не заплатит банкам!Эту информацию не знает ни один юрист РФ!А те из них, кто узнал, побежал брать кредиты и кидать законно банки!Вообщем тем, кто в этом сомневается, пишите лично отвечуА кто готов помогать людям, стране и себе,присоединяйтесь к партнерской программе! 50% вам!Как происходит продажи услуги правоведа?Ваш клиент сначала попадает на бесплатную консультацию, где правовед подбирает пакет документов, после чего он отсылает вашего клиента обратно на сайт, с которого он пришел, для оплаты пакета. Все честно, вы 100% получите свои комиссионные!ВНИМАНИЕ для не добросовестных партнеров!Мы продаем не только документы, но и поддержку до результата! То есть правовед при необходимости приезжает на суд, постоянное общение в скайпе, закрытый скайп-чат, где общаются все, кто купили пакеты и закрыли кредиты.Клиент лишь только должен обеспечить видеосъемку суда, так как все суды выигрышные и выкладываются на ютубе!То есть, если вы сами купите и будите продавать документы, то ваш клиент не попадает правоведам, и всю ответственность за это несете вы!