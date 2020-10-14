Тренинг Перезагрузка ваших страхов
Видеокурс энергетических практик, ориентированных на работу со страхом и энергетическими блоками, в записи:
Курс “Трансформация ваших страхов” актуален в период ретроградности планет. В подарок прилагается энергетический календарь с указанием дат и времени осуществления той или иной практики. Техники, предложенные в тренинге:
Программа состоит из 8 уроков
Тренинг Перезагрузка ваших страхов
Автор темы Cullinina, Сегодня, 19:15
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