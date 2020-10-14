Чертежи шахтного котла длительного горения на твердом топливе

Отправлено Сегодня, 19:15

Для отопления частного дома шахтный твердотопливный котел имеет неоспоримые преимущества, он работает на дровах, угле, опилках, щепе, брикетах. При полной закладке длительность горения может достигать двое суток, терморегулятор обеспечивает нужную подачу воздуха в камеру сгорания тем самым поддерживая нужной температуры воды в системе отопления.Конечно есть и недостатки — это его высокая цена. Котел 15-20 Квт. стоит от 70 т.р — 200 т.р. в зависимости от производителя. Поэтому можно попробовать самому изготовить шахтный котел длительного горения.Для самостоятельного изготовления котла вам потребуются чертежи