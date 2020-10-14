Книга "Древний мир: предыстория"
Запись вебинара (2 часа 45 минут) посвященного анализу личности и помощью карт Таро. Говорят, что чужая душа — потемки? Прольем на нее немного света.
Что изучим:
В теории: поговорим о базовых значениях карт в вопросах анализа личности и о особой роли Фигурных карт.
На практике разберем методы и расклады:
— Быстрые расклады — экспресс-расклад и расклад «Колесо» для краткого анализа личности.
— Модифицируем расклад «Колесо» и научимся использовать в раскладе только Фигурные карты.
— «Окно Джохари» — расклад, основанный на одной из психологических методик анализа личности человека.
— «Большое Окно Джохари» — модифицированный расклад, добавляем к анализу прогноз развития человека и получаем добрые советы
— «Внутренний Демон» — ищем психологические проблемы и пути их устранения.
— «Сила и слабость» — ищем в себе сильные и слабые стороны и способы изменить их соотношение
— «Пентаграмма» — используем общий расклад для анализа человека без специальных инструментов
— «Древо Жизни» — большой аналитический расклад. Смотрим все стороны жизни
Подробнее »
Скачать »
Книга "Древний мир: предыстория"
Автор темы Cullinina, Сегодня, 19:14
В этой теме нет ответов
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей