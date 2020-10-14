Книга "Древний мир: предыстория"

Отправлено Сегодня, 19:14

Запись вебинара (2 часа 45 минут) посвященного анализу личности и помощью карт Таро. Говорят, что чужая душа — потемки? Прольем на нее немного света.Что изучим:В теории: поговорим о базовых значениях карт в вопросах анализа личности и о особой роли Фигурных карт.На практике разберем методы и расклады:— Быстрые расклады — экспресс-расклад и расклад «Колесо» для краткого анализа личности.— Модифицируем расклад «Колесо» и научимся использовать в раскладе только Фигурные карты.— «Окно Джохари» — расклад, основанный на одной из психологических методик анализа личности человека.— «Большое Окно Джохари» — модифицированный расклад, добавляем к анализу прогноз развития человека и получаем добрые советы— «Внутренний Демон» — ищем психологические проблемы и пути их устранения.— «Сила и слабость» — ищем в себе сильные и слабые стороны и способы изменить их соотношение— «Пентаграмма» — используем общий расклад для анализа человека без специальных инструментов— «Древо Жизни» — большой аналитический расклад. Смотрим все стороны жизни