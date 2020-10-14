Вышивка по фото (оригинальный сувенир)

Отправлено Сегодня, 19:13

Если Вы все еще жалуетесь на нехватку денегЕсли Вам все еще сложно обрести сознание изобилия и доверия ВселеннойЕсли страхи и сомнения Вас все еще наполняют Ваш мозг.Если долги и кредиты так и сидят неоплаченнымиЕсли депрессии и отчаяние от финансовой ситуации наполняют васЕсли раздражение к деньгам и их нехватке выходят на ружуЕсли Вы интуитивно чувствуете, что Вам нужен этот курс