Книга Анна Морозовы «50 секретов как стать стройнее с помощью одежды»
Комплект Махортова Алексея «Пять с половиной басен» представляет из себя шесть полностью законченных стихотворных произведений нравоучительного характера. Комплект состоит из следующих произведений:
1. «Материнский долг»;
2. «Два в одном»;
3. «Самый-самый»;
4. «Геноцид»;
5. «Чужое горе»;
5,5. «По соседству».
Плюс к этому ВСЕ действительные покупатели будут своевременно получать ВСЕ обновления данного Комплекта, когда в моём творчестве будут появляться новые басни. Более подробную информацию о Комплекте смотри здесь: http://blog.stihiya.info/?p=791
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Книга Анна Морозовы «50 секретов как стать стройнее с помощью одежды»
Автор темы Cullinina, Сегодня, 19:11
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