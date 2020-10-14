Видео-инструкция по составлению схемы расположения земельного участка.

Отправлено Сегодня, 17:42

Серьезный, нужный и полезный инфопродукт!Руководство о том, как сэкономить миллион при покупке земли, получив ее от государства.Все работающие схемы в одном руководстве.Бонусом к руководству прилагаются шаблоны всех необходимых документов при получении и пошаговая схема работы действий.Хорошие коммиссионные! Присоединяйтесь!