Курс для начинающих "пакет Базовый" (английский язык)

Отправлено Сегодня, 17:39

После прохождения курса для начинающих разговорная лексика у Вас будет на уровне выживания за границей, то есть около 1500 слов. Это не означает, что мы готовим Вас исключительно к путешествиям. Вы получаете набор базовой, то есть повседневной лексики, которой ежедневно пользуетесь, говоря на русском языке. Ваш словарный запас пополнится лексикой на такие темы, как:Профессии, числа и даты, семья, страны и национальности, дом и мебель, еда, цвета, одежда, погода, город, хобби, спорт, музыкальные инструменты, свободное время, работа, учеба, покупки, домашние дела, черты характера, внешность, путешествия, транспорт, здоровье, праздники, случаи из жизни, телефонные разговоры и т.д.С точки зрения грамматики, по окончании курса Вы пройдёте уровень Upper-Elementary (Высший элементарный уровень) и приблизитесь к уровню Pre-Intermediate (Низший средний уровень, А2). Это значит, что знание грамматики будет соответствовать 8 классу для обычной школы, или 6 классу школы с углубленным изучением английского.Или 3,5 - 4 баллам при сдаче экзамена IELTS. Если даже Вы уже учили язык и считаете, что Вы не новичок, этот курс Вам подойдёт. Объём знаний, как по лексике, так и по грамматике, довольно большой. Более того, Вы сможете отточить свои знания, так как каждый урок включает в себя практические задания для отработки правил.Несмотря на то, что наш курс направлен на приобретение и улучшение навыков говорения, грамматике уделяется особое внимание