Лиинахамари. Тайны большой войны

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Выдающий подвиг советских десантников при взятии немецкого порта Лиинахамари не только воспет в стихах и песнях, но и занесен в учебники военных академий, как пример грамотного стратегического и тактического планирования.Трудно представить себе, что чувствуют и переживают десантники, несущиеся в быстроходных катерах по гранитному желобу извилистого фьорда , а вокруг со всех сторон льётся свинец. Фьорд очень узкий, его стенки вертикально уходят вверх, а по краям мощные батареи создают пятислойный (sic!!!) заградительный огонь!Потрясающая картина!Но наш фильм не только об этом. Немногие знают, что весь героизм советского десанта был необходим не только для Победы, но и для Будущего. В этом районе немцы скрывали свою Великую Тайну, о которой и сейчас можно говорить только в сослагательном наклонении, не более, чем предположительно…Профессор Игорь Владимирович Давиденко не только великолепно знает историческую подоплёку событий, но и сам, по роду службы, жил и работал в тех краях. Он изучал архивы, беседовал со старожилами, учёными, и с течением времени ему в голову пришла парадоксальная мысль, о которой он и рассказывает в этом материале…