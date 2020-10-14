Лиинахамари. Тайны большой войны
Выдающий подвиг советских десантников при взятии немецкого порта Лиинахамари не только воспет в стихах и песнях, но и занесен в учебники военных академий, как пример грамотного стратегического и тактического планирования.
Трудно представить себе, что чувствуют и переживают десантники, несущиеся в быстроходных катерах по гранитному желобу извилистого фьорда , а вокруг со всех сторон льётся свинец. Фьорд очень узкий, его стенки вертикально уходят вверх, а по краям мощные батареи создают пятислойный (sic!!!) заградительный огонь!
Потрясающая картина!
Но наш фильм не только об этом. Немногие знают, что весь героизм советского десанта был необходим не только для Победы, но и для Будущего. В этом районе немцы скрывали свою Великую Тайну, о которой и сейчас можно говорить только в сослагательном наклонении, не более, чем предположительно…
Профессор Игорь Владимирович Давиденко не только великолепно знает историческую подоплёку событий, но и сам, по роду службы, жил и работал в тех краях. Он изучал архивы, беседовал со старожилами, учёными, и с течением времени ему в голову пришла парадоксальная мысль, о которой он и рассказывает в этом материале…
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Лиинахамари. Тайны большой войны
Автор темы Cullinina, Сегодня, 17:38
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