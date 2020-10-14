Чтение ваших фото

Отправлено Сегодня, 17:35

Магический портрет - это Ваше изображение с целью изменения ситуации в какой-либо сфере, созданное с учетом скрытого смысла деталей, их размещения и комбинации. В отличие от модных нынче коллажей желания не содержит минус-моментов, работающих Вам во вред, т.к. Вы ознакомлены с истинным значением любой детали, ее места и взаимодействия с другими. Действует не хуже магических ритуалов на различные темы, но при этом Вы защищены от шарлатанства и вытягивания с Вас лишних денег на непонятные и навязанные Вам процедуры. Вы также экономите свое время в отличие энерго- и время-затратных аффирмаций и медитаций, задав точно в деталях нужное Вам событие один-единственный раз.