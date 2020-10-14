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Автор темы Cullinina, Сегодня, 17:34

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#1 Cullinina

Cullinina

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Отправлено Сегодня, 17:34

Единая биржа заказов

Главная цель книги- не просто дать готовые рецепты, а познакомить читателей с принципами и алгоритмом создания не только вкусных, но полезных бутербродов и закусок. Вы узнаете: из чего и как приготовить масло, пасты и начинки для бутербродов,
В книге приводятся 170 конкретных рецептов овощных и фруктовых бутербродов, закусок с рыбой, морепродуктами и мясопродуктами, а также рецепты полезной выпечки. .Благодаря этой книге, вы легко сможете приготовить полезный завтрак для своих близких, взять на работу полезный “перекус” или организовать фуршет.

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