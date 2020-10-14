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онлайн гадание

Автор темы Cullinina, Сегодня, 17:30

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#1 Cullinina

Cullinina

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Отправлено Сегодня, 17:30

онлайн гадание

Гадание по дате рождения и по картам Таро. Выявление основных кармических задач и причин невезение, выявление порчи и сглаза. Рекомендации по решению возникшей проблемы в рамках психологии, магии и законов вселенной (карма): что конкретно делать и в каком направлении двигаться, чтобы исправить жизненную ситуацию
Диагностика жизненного пути, миссии и кармических задач по дате рождения и картам Таро. Взаимосвязь прошлой жизни и настоящего воплощения.

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