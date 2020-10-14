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Активизация "Птица, падающая в гнездо"

Автор темы Cullinina, Сегодня, 17:28

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#1 Cullinina

Cullinina

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Отправлено Сегодня, 17:28

Активизация "Птица, падающая в гнездо"

«Птица, падающая в гнездо» – простая денежная активация. Это благоприятная энергия, приходящая в определенное место в определенное время.
Другое название этой активации – «Удача без усилий».
Активировав нужный сектор, Вы можете получить неожиданный приятный сюрприз. Удача, можно сказать, упадет прямо с неба!
Не обязательно она может быть выражена в деньгах. Вариантов, как именно упадет удача, множество.

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