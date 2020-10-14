BODY REPAIR - Шаблон лэндинга по кузовному ремонту (landing page)
Новый html-шаблон лэндинга по кузовному ремонту - предназначенный для ниши по ремонту автомобилей. Красивый, эффективный и очень современный шаблон полностью готов к использованию, для большего эффекта и красоты оснащен эффектами появления блоков. Шаблон имеет скрипт отправки данных из форм на email, а все формы обратной связи оснащены анимированными иконками для большего эффекта. Так же шаблон оснащен таймером обратного отсчета с автоматическим обнулением каждые сутки. Для установки необходимо скопировать папку шаблона на ваш хостинг.
Подробнее »
Скачать »
BODY REPAIR - Шаблон лэндинга по кузовному ремонту (landing page)
Автор темы Cullinina, Сегодня, 16:01
В этой теме нет ответов
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей