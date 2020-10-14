Универсальная Методика Самоизлечения 1.01 (3 видеоурока)
Armage - музыкант, удивляющий новым эксклюзивным материалом из самого сердца Сибири.
За короткий срок карьеры он успел засветиться в DjMAG и получить поддержку от топовых диджеев планеты.
Блестяще объединяя энергию и игривость электро-прогрессивной музыки, он освоил все приемы и навыки, чтобы делать что-то вкусное и пламенное для клубов, а также красивое и запоминающееся для души, как раз это и подтверждает новая и эксклюзивная работа - это ремиксы в стиле Progressive и Dubstep/Chillstep на трек David Argunetta ft Marg Lane - Look at the Life (Посмотри на жизнь).
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Универсальная Методика Самоизлечения 1.01 (3 видеоурока)
Автор темы Cullinina, Сегодня, 16:00
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