Отправлено Сегодня, 15:59

Многие из Вас озабочены энергетической загрязненностью своих квартир, домов, офисов и жилища в целом. Энергетическая загрязненность появляется в результате негативных эмоций, мыслей, событий, ссор, ругани и стресса, которые проходили в физическом пространстве. Ваш дом как губка впитывает все в стены, потолок, пол, мебель, предметы обихода, ковры и покрытия! Особенно эта энергия собирается в углах! А уж если недавно там были события наполненные страхом или печалью, то нужно очищать это место немедленно!!!Когда нужно чистить пространство жилища или офиса?После ссоры или руганиПосле въезда в новое помещениеПосле въезда или съезда кого-то, кто с вами живетПосле развода или расставанияПосле болезни или смертиПосле покупки антиквариата или принесения в дум предметов, которыми раньше пользовались другиеКогда Вам нужна новая, свежая энергия для нового проекта или делаПосле уборки помещенияПеред применением фенг-шуя для помещения