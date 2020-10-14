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Деспачо

Автор темы Cullinina, Сегодня, 15:59

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#1 Cullinina

Cullinina

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Обычный

Отправлено Сегодня, 15:59

Деспачо

Многие из Вас озабочены энергетической загрязненностью своих квартир, домов, офисов и жилища в целом. Энергетическая загрязненность появляется в результате негативных эмоций, мыслей, событий, ссор, ругани и стресса, которые проходили в физическом пространстве. Ваш дом как губка впитывает все в стены, потолок, пол, мебель, предметы обихода, ковры и покрытия! Особенно эта энергия собирается в углах! А уж если недавно там были события наполненные страхом или печалью, то нужно очищать это место немедленно!!!

Когда нужно чистить пространство жилища или офиса?

После ссоры или ругани
После въезда в новое помещение
После въезда или съезда кого-то, кто с вами живет
После развода или расставания
После болезни или смерти
После покупки антиквариата или принесения в дум предметов, которыми раньше пользовались другие
Когда Вам нужна новая, свежая энергия для нового проекта или дела
После уборки помещения
Перед применением фенг-шуя для помещения

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