Схема сборки железной двери.
Приспособления для производства кованных изделий:
Комплект чертежей на приспособление для спиральной гибки стального прутка.
Комплект чертежей на приспособление для дуговой гибки стального прутка.
Комплект чертежей на приспособление на формирование "гусиной лапки" на горячем стальном прутке.
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Схема сборки железной двери.
Автор темы Cullinina, Сегодня, 15:58
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