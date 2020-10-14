Перейти к содержимому

Фотография

Схема сборки железной двери.

Автор темы Cullinina, Сегодня, 15:58

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 Cullinina

Cullinina

    Свой человек

  • Киберсанты
  • PipPipPipPipPip
  • 3 218 сообщений
0
Обычный

Отправлено Сегодня, 15:58

Схема сборки железной двери.

Приспособления для производства кованных изделий:
Комплект чертежей на приспособление для спиральной гибки стального прутка.
Комплект чертежей на приспособление для дуговой гибки стального прутка.
Комплект чертежей на приспособление на формирование "гусиной лапки" на горячем стальном прутке.

Подробнее »
Скачать »
  • 0
На правах рекламы

Обратно в Реклама


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Разное...
  3. Реклама
  4. Правила форума