Мастер-класс «Эластичный наборный край (Итальянский набор петель)»
Книга для тех, кто уже является заемщиком, но находится на грани финансового кризиса, или не уверен в том, что сможет вернуть взятый кредит, допуская первые просрочки по платежам. Раскрывает вопросы:
- как уменьшить проценты, комиссии, штрафы, пени, неустойки, как строить отношения с кредитором с выгодой для себя,
- как урегулировать спорные вопросы не доводя дела до суда,
- как вести себя с сотрудниками банка и коллекторами, как не нарушая законов освободиться от долгов, как грамотно подготовиться к возможному судебному производству и обезопасить себя, своих родственников, свое имущество.
В комплекте 18 реальных судебных процессов + 28 шаблонов писем, жалоб, претензий, исков.
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Мастер-класс «Эластичный наборный край (Итальянский набор петель)»
Автор темы Cullinina, Сегодня, 15:58
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