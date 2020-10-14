Отправлено Сегодня, 15:57

Видеокурс "Как обжаловать судебный приказ самому без юриста" для тех, кто имеет проблемные долги. Каждую третью просроченную задолженность банки и коллекторы пытаются разрешить с помощью судебного приказа, где долг до "безобразия раздут" и вся их надежда на внезапность и юридическую безграмотность заемщика. Данный Курс подготовит любого человека к данной ситуации, и позволит ему самостоятельно отменить судебный приказ и забыть про данную проблему.Кроме этого, покупатель Курса становится правообладателем и может продавать его, оставляя 100% дохода себе! Приглашаю к сотрудничеству!