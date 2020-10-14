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Авторский курс обучения игре на гитаре 490 РУБ

Автор темы Cullinina, Сегодня, 15:56

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#1 Cullinina

Cullinina

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Отправлено Сегодня, 15:56

Авторский курс обучения игре на гитаре 490 РУБ

Медитации Елены – это живая энергии от Источника, к которому она подключается во время их создания, которая питает Вас и зажигает Ваше тело живительной силой, обновляее его, заряжая и поднимая на новый уровень сознания. Волшебна сила медитаций Елены помогает нам полюбить себя! А это самое главное, потому что именно тогла любовь и изобилие станут частью нашей жизни! Без любви к себе мы не можем ничего изменить. Когда наша чаша любви полна, только тогда мы можем делиться ее содержимым с другими не истощая себя! К сожалению правда заключается в том, что мы привыкли отдавать, не имея при этом ничего в своей чаше, а это и приводит к дисбалансу в наше жизни, который и выливается в виде болезней, недугов, плохого само чувствия, проблемам в финансах.

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