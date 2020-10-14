Как создать свою геодезическую разбивочную основу??
Обучающий видео курс по создание своей геодезической разбивочной основы. Курс записан практиком геодезистом, работающим в строительной сфере. Рекомендавано людям, желающим освоить тахеометр и работу с ним на строительной площадке. Целевые клиенты: мужчины в возрасте от 22 до 65 лет. Курс подходит для строителей и геодезистов всех специальностей. Видео курс носит общеобразовательный и развлекательный характер. В нем нет скучной теории, а только практика на реальных примерах.
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Как создать свою геодезическую разбивочную основу?
Автор темы Cullinina, Сегодня, 14:21
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