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Как создать свою геодезическую разбивочную основу?

Автор темы Cullinina, Сегодня, 14:18

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#1 Cullinina

Cullinina

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Отправлено Сегодня, 14:18

Как создать свою геодезическую разбивочную основу??

Обучающий видео курс по создание своей геодезической разбивочной основы. Курс записан практиком геодезистом, работающим в строительной сфере. Рекомендавано людям, желающим освоить тахеометр и работу с ним на строительной площадке. Целевые клиенты: мужчины в возрасте от 22 до 65 лет. Курс подходит для строителей и геодезистов всех специальностей. Видео курс носит общеобразовательный и развлекательный характер. В нем нет скучной теории, а только практика на реальных примерах.

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