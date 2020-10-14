Мудры здоровья, любви, денег и исполнения желаний
Хотите, чтобы ваши желания исполнялись «по мановению руки»?
Хотите научиться легким движением пальцев управлять миром?
Хотите «одним щелчком» притягивать деньги, здоровье, удачу?
Хотите добиваться успеха в любом начинании, приобрести сверхъестественные способности?
Перед вами открываются древние знания, дарующие удивительные возможности, от которых просто захватывает дух! Испытайте силу мудр – и преобразите свою жизнь!
Перед теми, кто складывает мудры открывается целый мир! Ведь с их помощью можно не только исцелиться и разбогатеть, но и исполнить самые заветные желания!
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Мудры здоровья, любви, денег и исполнения желаний
Автор темы Cullinina, Сегодня, 14:16
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