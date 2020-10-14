Доходное место

Отправлено Сегодня, 14:16

Курс по изучению английского языка для новичков. Курс разработан с учетом всех затруднений, которые возникают именно у русскоговорящих при изучении английского языка.Курс состоит из:- 16 полноценных уроков продолжительностью 1 час каждый (есть возможность как смотреть видео, так и скачать аудио).- К каждому уроку дается Домашнее задание, которое проверяется учителем, список необходимых слов для изучения и вспомогательный материал.- По окончанию курса можно получить Сертификат Международного Образца, сдав тестовый экзамен.После прохождения курса, студент:- научится правильно читать английские слова;- сможет поддержать беседу с иностранцем на простые темы;- поставит правильное произношение.Мы уверены, что учиться никогда не поздно, а знания за плечами не носить. Поэтому наши студенты - это люди разных возрастов и профессий, мужчины и женщины, которые хотят саморазвиваться, чтобы достичь новых высот в карьере и общении с иностранными коллегами, друзьями, партнерами.Представьте, что во время путешествия в другую страну Вам не нужно бояться, что Вы не поймете что Вам говорят, и Вы сможете без труда поболтать с иностранцем.Что Вам не придётся краснеть, отмалчиваться или объяснять на пальцах что Вы хотите сказать. Слова сами всплывают у Вас в голове и выстраиваются в грамотные предложения.Что Вам не страшно любое собеседование или тестирование на английском языке и Вы, наконец-то, сможете получить работу своей мечты или продвинуть свой бизнес на иностранный рынок.Мы готовы помочь Вам изучить английский в кратчайший срок, получая УДОВОЛЬСТВИЕ от каждого сказанного Вами слова!