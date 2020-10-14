Чертежи для производства двухстворчатой железной входной двери
В настоящие время все чаще заказывают двери шириной более 1200 мм. Поэтому возникает необходимость в установке двухпольной , или по - другому - двухстворчатой двери. Это связано с тем, что двухстворчатая дверь в широком дверном проеме более эргономична по сравнению с одностворчатой т.к. имеет вторую створку, которая в свою очередь открывается по необходимости. Это нужно когда необходимо занести в помещение крупногабаритную вещь.
Предлагаем Вам комплект чертежей для серийного производства двухстворчатой железной двери.
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Чертежи для производства двухстворчатой железной входной двери
Автор темы Cullinina, Сегодня, 14:14
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