Аз. Буки. Ведаем ли?...

Отправлено Сегодня, 12:38

Представляю вам полный комплект чертежей на двухконтурную стальную дверь. Себестоимость этой конструкции не превышает 1400 рублей, а при серийном выпуске составит 1100 рублей. При минимальной цене на двери такого класса в пределах 4000 – 5000 рублей Вы сами можете подсчитать свою выгоду и окупаемость Ваших расходов.