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Аз. Буки. Ведаем ли?...

Автор темы Cullinina, Сегодня, 12:38

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#1 Cullinina

Cullinina

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Отправлено Сегодня, 12:38

Аз. Буки. Ведаем ли?...

Представляю вам полный комплект чертежей на двухконтурную стальную дверь. Себестоимость этой конструкции не превышает 1400 рублей, а при серийном выпуске составит 1100 рублей. При минимальной цене на двери такого класса в пределах 4000 – 5000 рублей Вы сами можете подсчитать свою выгоду и окупаемость Ваших расходов.

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