Единая биржа заказов

Отправлено Сегодня, 12:38

Главная цель книги- не просто дать готовые рецепты, а познакомить читателей с принципами и алгоритмом создания не только вкусных, но полезных бутербродов и закусок. Вы узнаете: из чего и как приготовить масло, пасты и начинки для бутербродов,В книге приводятся 170 конкретных рецептов овощных и фруктовых бутербродов, закусок с рыбой, морепродуктами и мясопродуктами, а также рецепты полезной выпечки. .Благодаря этой книге, вы легко сможете приготовить полезный завтрак для своих близких, взять на работу полезный “перекус” или организовать фуршет.