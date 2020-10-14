Автоматическое исполнение желаний
Новая Луна, время нового начала, время сажать семена для Ваших проектов и личного успеха!
Финансовое изобилие, это форма СОЗНАНИЯ. Вашего Сознания! В этом сознании мы и привлекаем прекрасные и успешные возможности, которые приносят нам пользу.
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Автоматическое исполнение желаний
Автор темы Cullinina, Сегодня, 12:35
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