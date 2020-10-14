Автоматическое исполнение желаний

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Новая Луна, время нового начала, время сажать семена для Ваших проектов и личного успеха!Финансовое изобилие, это форма СОЗНАНИЯ. Вашего Сознания! В этом сознании мы и привлекаем прекрасные и успешные возможности, которые приносят нам пользу.