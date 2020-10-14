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СЕКРЕТ СОЗДАНИЯ СИЛЬНЫХ СЕМЕЙ

Автор темы Cullinina, Сегодня, 10:49

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#1 Cullinina

Cullinina

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Отправлено Сегодня, 10:49

СЕКРЕТ СОЗДАНИЯ СИЛЬНЫХ СЕМЕЙ

СЕКРЕТЫ СОЗДАНИЯ СИЛЬНЫХ СЕМЕЙ
Технология создания сильных семей является решающим фактором получения большого количества мёда от каждой семьи. В видео роликах я делюсь своими секретами с объяснением выполняемых технологических операций. Если вы хотите увеличить выход мёда со своей пасеки без дополнительных финансовых и материальных затрат и уже в этом сезоне, то скачивайте отдельно видеофильм 279 МБ всего за: 560.рублей; Это эквивалент 1 литра мёда. Применив эту технологию вы будете ежегодно получать по 50-70 килограмм с каждого улья! В этом видео Вы увидите результат применения предлагаемой технологии.

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