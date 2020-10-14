онлайн гадание

Отправлено Сегодня, 10:47

Гадание по дате рождения и по картам Таро. Выявление основных кармических задач и причин невезение, выявление порчи и сглаза. Рекомендации по решению возникшей проблемы в рамках психологии, магии и законов вселенной (карма): что конкретно делать и в каком направлении двигаться, чтобы исправить жизненную ситуациюДиагностика жизненного пути, миссии и кармических задач по дате рождения и картам Таро. Взаимосвязь прошлой жизни и настоящего воплощения.