онлайн гадание
Гадание по дате рождения и по картам Таро. Выявление основных кармических задач и причин невезение, выявление порчи и сглаза. Рекомендации по решению возникшей проблемы в рамках психологии, магии и законов вселенной (карма): что конкретно делать и в каком направлении двигаться, чтобы исправить жизненную ситуацию
Диагностика жизненного пути, миссии и кармических задач по дате рождения и картам Таро. Взаимосвязь прошлой жизни и настоящего воплощения.
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онлайн гадание
Автор темы Cullinina, Сегодня, 10:47
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