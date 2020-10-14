Перейти к содержимому

Фотография

"Алхимия Коррекции Веса" - 3 сеанса

Автор темы Cullinina, Сегодня, 10:45

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 Cullinina

Cullinina

    Свой человек

  • Киберсанты
  • PipPipPipPipPip
  • 2 632 сообщений
0
Обычный

Отправлено Сегодня, 10:45

"Алхимия Коррекции Веса" - 3 сеанса

По Вашим мночисленным просьбам продолжаем работу над собой! Ведь Вы наверняка перепробовали многочисленные диеты, программы, упражнения и не смогли найти то, что работает для Вас!
Я создала уникальную авторскую программу в которой скомбирированны знания по работе с биологией и физиологией Вашего тела, алхимия камней и кристаллов, активации и погружения, перепрограмирование программ прошлых жизней, загружение новых полезных программ и установок и многое другое чтобы помочь Вам добиться нужных результатов.
Во время наших трех сессий мы сможем перепрограмироватся на клеточном уровне и избавиться от саботажных программ, которые Вам мешают. Пройдем погружение и активацию нужных генов. Поработаем с Вашим телом и активируем процессы метаболизма и сжигания жиров. Также поработаем над снижением аппетита и нормализации важных гормональных процессов в теле.

Подробнее »
Скачать »
  • 0
На правах рекламы

Обратно в Реклама


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Разное...
  3. Реклама
  4. Правила форума