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Дева. Расклад Таро «12 домов Гороскопа» на 2017 год

Автор темы Cullinina, Сегодня, 10:44

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#1 Cullinina

Cullinina

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Отправлено Сегодня, 10:44

Дева. Расклад Таро «12 домов Гороскопа» на 2017 год

Расклад Таро «12 домов Гороскопа» на 2017 год для знака Зодиака Телец.
30-минутное видео, прогноз на картах Таро от Ирины Дюбро, таролога и ведущей популярного канала на YouTube.

Лендинг для партнёров находится здесь: http://taroti.ru/yea...12home2017.html
Ссылка на лендинг в виде архива: http://taroti.ru/yea...2017taro12h.zip

Расклад нацелен на помощь Вам в качестве позитивного совета, чтобы Вы могли с уверенностью сделать лучший выбор в повседневной жизни. Прогноз поможет направить энергию Ваших мыслей и намерений в конкретные шаги, помогающие Вам создать жизнь, полную духовного, эмоционального и финансового изобилия!

Представленный расклад Таро «12 домов гороскопа» является общим и показывает ориентировочные тенденции развития жизненных ситуаций.

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