Пылеулавливающий агрегат ЗИЛ-900М
Предлагаем типовой проект ветроэнергетической установки (ВЭУ) вертикального типа.
ВЭУ вертикального типа более эффективны (по сравнению с “классическими” ВЭУ с горизонтальной осью вращения лопастей) по нескольким причинам:
1) большая выработка электроэнергии (эффективность);
2) отсутствие низко частотных вибраций, которые являются вредными для всех живых организмов (и, прежде всего, для людей);
3) простота монтажа (например, возможен монтаж на крыше дома).
Мы предлагаем высокоэффективные вертикальные ветроустановки на базе тихоходных (до 150 оборотов в минуту) электрогенераторов, которые обеспечивают номинальную (заявленную) мощность ВЭУ при среднегодовых скоростях ветра всего на уровне 3..6 м/с.
В предлагаемом типовом проекте подробно рассмотрены все ключевые моменты для самостоятельного расчёта мощности ВЭУ и приведён принципиальный состав (по оборудованию и управляющей электроники) ветроэнергетической установки:
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Пылеулавливающий агрегат ЗИЛ-900М
Автор темы Cullinina, Сегодня, 10:42
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