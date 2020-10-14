Чешки iwa - гимнастические (арт 502)
Чешки гимнастические iwa 502
Замша
мягкая вшитая стелька
подошва из антискользящей резины
перфорация подошвы
упруго-амортизационные свойства.
Если вы ищете самые долговечные чешки - это они!
Материал: Натуральная, телячья замша
Производитель: Германия Особенности:
Легкие, самые долговечные, комфортны для занятий с любыми нагрузками.
Силиконовая подушечка в пятке защищает от жестких приземлений.
Подошва: Разделенная (пятка – носок) отлично гнется стопа, анти-скользящая с протектором.
Цветовая гамма: Белые (бежевые) с красной полосой.
Размерный ряд: 35 - 46
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Чешки iwa - гимнастические (арт 502)
Автор темы Cullinina, Сегодня, 10:42
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