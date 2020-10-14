Продажа натуральных Крымских товаров "Любовь в коробке". Феодосия.

Отправлено Сегодня, 10:41

Подарочная коробка с натуральными Крымскими продуктами. В коробке упакованы косметические средства, продукты долгого хранения и сюрприз для каждого покупателя от нас лично. Каждый набор абсолютно индивидуален. Доставку покупатель оплачивает самостоятельно при получении товара.