Очищение и защита.
Видео урок «Очищение и защита дома» — это короткий курс магических практик, которые помогу вам защитить себя, свою квартиру и своих близких. Урок продолжительностью 3 часа рассчитан на людей, которые не имеют опыта ритуальной работы и специальных магических инструментов. Начиная с самого простого, вы дойдете до двух полноценных ритуалов, которые обеспечат вашу безопасность.
Вы узнаете:
Какие признаки указывают, что ваш дом нуждается в очищении, что считать фактором риска.
Как провести диагностику (3 способа) вашего дома, квартиры, а так же человека и любого подозрительного предмета.
Что такое дом, который действительно нуждается в срочном очищении (реальный пример из практики).
Очищение и зашита «подручными» средствами — вода, огонь, травы, поющая чаша, обереги и так далее. Как очистить предметы и человека.
Как очистить и освятить воду для ритуалов, благовония, инструменты. Какие аксессуары вам понадобятся.
Как работать с растениями, делать благовония, масла, очистительные ванны. Какие травы и как использовать для очищения и защиты.
Что такое мантра, как использовать ее в ходе ритуалов защиты и очищения.
И главное — как провести два полноценных, универсальных ритуала, очистительный и защитный, которые позволят вам очистить и защитить не только свой дом, но так же любой предмет или человека. Как установить защиту, которая сделает вас «невидимым» для магического воздействия.
Продолжительность — 3 часа. Стоимость — 2000 рублей.
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Очищение и защита.
Автор темы Cullinina, Сегодня, 08:56
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