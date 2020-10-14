Перейти к содержимому

Фотография

Очищение и защита.

Автор темы Cullinina, Сегодня, 08:56

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 Cullinina

Cullinina

    Свой человек

  • Киберсанты
  • PipPipPipPipPip
  • 2 410 сообщений
0
Обычный

Отправлено Сегодня, 08:56

Очищение и защита.

Видео урок «Очищение и защита дома» — это короткий курс магических практик, которые помогу вам защитить себя, свою квартиру и своих близких. Урок продолжительностью 3 часа рассчитан на людей, которые не имеют опыта ритуальной работы и специальных магических инструментов. Начиная с самого простого, вы дойдете до двух полноценных ритуалов, которые обеспечат вашу безопасность.

Вы узнаете:

Какие признаки указывают, что ваш дом нуждается в очищении, что считать фактором риска.

Как провести диагностику (3 способа) вашего дома, квартиры, а так же человека и любого подозрительного предмета.

Что такое дом, который действительно нуждается в срочном очищении (реальный пример из практики).

Очищение и зашита «подручными» средствами — вода, огонь, травы, поющая чаша, обереги и так далее. Как очистить предметы и человека.

Как очистить и освятить воду для ритуалов, благовония, инструменты. Какие аксессуары вам понадобятся.

Как работать с растениями, делать благовония, масла, очистительные ванны. Какие травы и как использовать для очищения и защиты.

Что такое мантра, как использовать ее в ходе ритуалов защиты и очищения.

И главное — как провести два полноценных, универсальных ритуала, очистительный и защитный, которые позволят вам очистить и защитить не только свой дом, но так же любой предмет или человека. Как установить защиту, которая сделает вас «невидимым» для магического воздействия.

Продолжительность — 3 часа. Стоимость — 2000 рублей.

Подробнее »
Скачать »
  • 0
На правах рекламы

Обратно в Реклама


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Разное...
  3. Реклама
  4. Правила форума