Отправлено Сегодня, 08:56

Видео урок «Очищение и защита дома» — это короткий курс магических практик, которые помогу вам защитить себя, свою квартиру и своих близких. Урок продолжительностью 3 часа рассчитан на людей, которые не имеют опыта ритуальной работы и специальных магических инструментов. Начиная с самого простого, вы дойдете до двух полноценных ритуалов, которые обеспечат вашу безопасность.Вы узнаете:Какие признаки указывают, что ваш дом нуждается в очищении, что считать фактором риска.Как провести диагностику (3 способа) вашего дома, квартиры, а так же человека и любого подозрительного предмета.Что такое дом, который действительно нуждается в срочном очищении (реальный пример из практики).Очищение и зашита «подручными» средствами — вода, огонь, травы, поющая чаша, обереги и так далее. Как очистить предметы и человека.Как очистить и освятить воду для ритуалов, благовония, инструменты. Какие аксессуары вам понадобятся.Как работать с растениями, делать благовония, масла, очистительные ванны. Какие травы и как использовать для очищения и защиты.Что такое мантра, как использовать ее в ходе ритуалов защиты и очищения.И главное — как провести два полноценных, универсальных ритуала, очистительный и защитный, которые позволят вам очистить и защитить не только свой дом, но так же любой предмет или человека. Как установить защиту, которая сделает вас «невидимым» для магического воздействия.Продолжительность — 3 часа. Стоимость — 2000 рублей.