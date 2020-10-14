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Чертежи для изготовления чудо - лопаты.

Автор темы Cullinina, Сегодня, 08:53

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#1 Cullinina

Cullinina

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Отправлено Сегодня, 08:53

Чертежи для изготовления чудо - лопаты.

Многим знакомы трудности, завязанные с перекопкой своего огорода или приусадебного участка! Боль в спине и мышцах! А также, сколько времени занимает этот труд!
Самое простое решение этой проблемы – это покупка мотокультиватора, но этот механизм дорого стоит. Выход есть – вместо обычной лопаты использовать инновационный рыхлитель земли, или по другому, как многие называют это приспособление для вскопки огорода, чудо – лопата.
Чудо – лопата увеличит скорость работ в 5 раз, уменьшит физическую нагрузку в три раза, стоимость этого приспособления в 20 раз меньше чем цена самого дешевого мотокультиватора!

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