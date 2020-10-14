Липучки STIKK
Эниологическая диагностика - это исследование человека методами ясновидения, яснознания и биолокации, позволяющее определить эниологические параметры, которые помогут человеку понять причины его состояния сегодня и в прошлом.
А так же понять, что активно влияет на его здоровье, его отношения с людьми, его бизнес, его душевное равновесие и окружающую реальность.
Параметры энио диагнотики:
Что смотрится при эниологической диагностике (некоторые из параметров):
Общая Гармония, Гармония Духа и Души в %
Кол-во Божественных Духов
Текущий Уровень Божественного Духа
Предназначение по божественному духу
Болезни Допущенные в теле, духовно - кармические в %
Работа правого полушария и работа левого полушария в %
Наличие ангелов, архангелов, наставников;
Гармония стихийных духов: Земли, Воды, Огня, Дерева, Воздуха
Резонанс с Землей, с Верхним Астралом
Допущенные болезни (наличие сущности низко-астральных, метагалактических)
Духовно кармический балласт/духовно родовые проклятья
Общее кол-во подключившихся поселенцев
Кармические Болезни (информационные вирусы)
Проклятья (нанесенные лично на вас, по каналам и от родственников)
Кол-во личных порч/число защит, нападение на оператора, наличие подкладов
Порчи по каналам от Родственников, Порчи на бизнес
Разрушающие программы на будущее, наличие кодирование
Работа чакр 1-го порядка: Сахасрара, Аджна, Вишудха, Анахата, Манипура, Свадхистана, Муладхара
Наличие энергетических оттоков - вампиризм
Заполнение сосуда кармы Души в %
Невыполнение своих кармических программ
Открытость канала Бизнеса в %
Склонность к ясновидению, яснознанию
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Липучки STIKK
Автор темы Cullinina, Сегодня, 08:52
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